Un 27enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecco per un incidente avvenuto poco dopo le 10.30 di oggi a Como, in via Cesare Battisti, all’incrocio con viale Spallino.

Il 27enne era su un monopattino e, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un’auto. Sbalzato a due metri di distanza, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico.

Per i soccorsi è stato inviato anche l’elicottero del 118. Il 27enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco