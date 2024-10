Il futuro dell’Ospedale di Menaggio approda nuovamente nell’aula del consiglio regionale della Lombardia con un’interrogazione presentata dal consigliere del PD Angelo Orsenigo.

“Ho chiesto chiarimenti urgenti, a partire dal recente annuncio della sospensione dell’attività del reparto di psichiatria e più in generale del destino che Regione attribuisce a questa struttura. Purtroppo l’assessore Bertolaso ha scelto di fatto di non rispondere in modo chiaro, affermando di aver già incontrato i rappresentanti del territorio” dichiara il consigliere comasco, che aggiunge: “A noi non risulta nessun incontro. Ancora non pervenuto il piano che doveva essere presentato entro la fine di settembre”.

La Giunta ha dunque ancora tutto da chiarire sull’attuazione degli impegni presi con la mozione 175. “Quali azioni sono state intraprese e quali sono in programma? Con quali tempi e con quali modalità? Bertolaso nicchia e non risponde, mentre i cittadini lariani sono lasciati a loro stessi” continua Orsenigo. “Il totale clima di incertezza incide gravemente anche sui lavoratori, unici che possono garantire un efficace funzionamento dell’ospedale” conclude Orsenigo.

L’assessore Bertolaso aveva fatto il punto della situazione confermando la decisione di chiudere il reparto di Psichiatria a seguito di un “sensibile calo” della domanda aggiungendo che “non vi sono iniziative relative all’ospedale che non vengano condivise con il territorio”.

L’assessore ha anche spiegato che all’Erba Renaldi “le attività proseguono regolarmente”. Poi ha fornito alcuni dati relativi al pronto soccorso – di cui nei mesi scorsi era stata annunciata la chiusura salvo poi spiegare che nulla sarebbe cambiato – che “ha registrato 5.300 accessi da gennaio ad agosto 2024 (erano stati 5.400 nello stesso intervallo del 2023). Si tratta al 90% di codici bianchi e verdi. “Normalmente funzionanti – ha concluso l’assessore – sono anche i diversi reparti ospedalieri”.