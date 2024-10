Grave incidente attorno alle 10.20 di questa mattina a Como, in piazzale San Rocchetto. Una pensionata di 84 anni che stava attraversando la strada, per cause ancora da chiarire è stata investita da un’auto che sembra stesse effettuando una svolta.

Dopo l’impatto, la donna è stata sbalzata per alcuni metri e ha riportato un grave trauma al torace. E’ stata trasportata all’ospedale Sant’Anna in condizioni purtroppo gravi. Accertamenti degli agenti della polizia locale di Como per chiarire la dinamica dell’incidente.