Esponenti dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e la Commissione gestione e finanze del Ticino in visita oggi in Vallemaggia per visitare le zone colpite dalla recente alluvione e incontrare le autorità locali. L’obiettivo – spiega la nota del Cantone – è comprendere più a fondo la situazione, discutere le necessità del territorio con le autorità del posto e promuovere un dialogo diretto e costruttivo per valutare gli interventi necessari. “La presenza delle istituzioni vuole essere un segnale concreto di vicinanza alle comunità colpite e un impegno a sostenere i necessari piani di recupero e prevenzione” termina il comunicato.