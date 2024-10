Condannato in via definitiva a 2 anni e 8 mesi per furto in abitazione, un 42enne originario di Benevento, residente a Valmorea, è stato arrestato dalla polizia di Stato. Gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione della procura generale presso la Corte d’Appello di Milano.

Il reato per il quale il 42enne è stato condannato in via definitiva risale al 2019 e, vista la recidiva specifica e le aggravanti contestate, il giudice ha disposto la custodia in carcere.

Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato l’uomo a Valmorea e, dopo gli accertamenti in questura, lo hanno portato in carcere al Bassone.