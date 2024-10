Scioperi, guasti e interventi tecnici sulla rete. So è aperta una settimana – l’ennesima – di disagi e disservizi per pendolari e viaggiatori delle linee ferroviarie comasche.

Questa mattina ancora una serie di ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso sulle linee transfrontaliere che collegano Como alla Svizzera. Sulla tratta Biasca-Como San Giovanni la circolazione ha subito rallentamenti per un guasto alla linea vicino alla stazione di Busto Arsizio, con ritardi fino a 20 minuti.

E ancora: la linea Asso Milano, un altro guasto ha creato variazioni al tragitto dei treni. Sempre sulla stessa tratta ferroviaria per non meglio specificate “esigenze di circolazione” si sono verificati ritardi e cambi di destinazione. Una situazione al limite che purtroppo si ripete con regolarità. Ormai infatti i disagi vissuti dai viaggiatori sulle linee ferroviarie lombarde, e in particolare quelle comasche, si verificano quasi quotidianamente. Non si contano nemmeno più le mattine perse o fortemente penalizzate a causa proprio del trasporto ferroviario. Ritardi al lavoro o a scuola.

“La situazione è monitorata – spiega l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Franco Lucente – Stiamo lavorando affinché i disagi vengano ridotti al minimo, purtroppo tutti siamo a conoscenza delle problematiche delle infrastrutture e per questo motivo sono stati avviati dei lavori per migliorare la rete e avere un servizio più efficiente”. Poi l’assessore regionale aggiunge: “Ho convocato in Regione Rete ferroviaria italiana e Trenord affinchè vengano monitorate al meglio le tratte oggetto di lavori, affinché non si creino più disservizi. Da qui a due anni ci sarà una nuova rete ferroviaria. Noi però non abbiamo la bacchetta magica. L’obiettivo di Regione è ridurre la percentuale di treni che ritardano – infine fa sapere – Convocherò di nuovo Trenord e Rete ferroviaria italiana per capire i problemi sulle linee che interessano il territorio”.