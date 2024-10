Le Province di Como e Lecco, l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, Como Acqua S.r.l., Lario Reti Holding S.p.a. e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a salvaguardare il Lago di Como dall’inquinamento. L’accordo ha l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque del Lario, attraverso la prevenzione e la verifica congiunta delle situazioni di criticità relative alle reti fognarie.

Per l’attività di collaborazione, le Province di Como e Lecco forniranno un primo supporto tecnico alla Guardia di Finanza, fornendo le informazioni disponibili nelle relative banche dati, su richiesta del Corpo, principalmente nei casi d’individuazione di tubazioni a Lago collegate a scarichi oppure prelievi di acqua, al fine di verificarne lo stato autorizzativo vigente nonché indirizzarne l’accertamento in corso, nei casi di scarico abusivo oppure di prelievo di acqua non autorizzato. L’accordo siglato vuole essere un modello di cooperazione nell’interesse della collettività e a difesa della risorsa lacuale, che va preservata, custodita e difesa da ogni forma d’illecito.