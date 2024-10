Un Como esaltato dalle due vittorie contro Atalanta e Verona è pronto per la trasferta di Napoli. Azzurri in campo venerdì alle 18.30 allo stadio Maradona contro la squadra che guida la classifica di serie A e che ha riportato l’entusiasmo tra i tifosi partenopei dopo la scorsa deludente stagione. Ma anche i lariani in questo momento sono un interlocutore temibile e autorevole per ogni squadra, compresa la capolista. Napoli-Como è stata affidata all’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo.

Alla vigilia anche una notizia che riguarda la stella della squadra lariana, Nico Paz: il commissario tecnico dell’Argentina Scaloni ha infatti deciso di convocarlo per i prossimi impegni della sua formazione.

Ma prima ci sarà da pensare al Napoli. Mister Cesc Fabregas ha presentato la partita contro i partenopei. “Vogliamo fare una grande partita per mettere in difficoltà la squadra più in forma del campionato, un test importante per noi. Ci saranno momenti in cui il Napoli dominerà e lo stesso discorso vale con noi. Dobbiamo andare allo stadio Maradona senza paura, con la mentalità giusta”.

Unico assente nel Como, l’attaccante Alberto Cerri. Tutti gli latri azzurri sono a disposizione.