Torna un evento sempre molto atteso dagli appassionati di sport e in particolare di automobilismo, il Rally Aci Como Villa d’Este. Sono sin qui 75 gli equipaggi che hanno inviato la propria adesione; le iscrizioni sono state prorogate e si chiuderanno sabato 5 ottobre per l’evento che si sviluppa in otto prove speciali. Questa mattina a Cernobbio la presentazione ufficiale.

Partenza da Erba sabato 12 ottobre ore 18, arrivo domenica 13 ottobre ore 16.30 a Como, nella centrale piazza Cavour. In tutto i concorrenti effettueranno 93,8 chilometri relativi alle otto prove cronometrate su un totale di 375 km dell’intero sviluppo del tracciato.

La gara 2024 è stata disegnata con orari ben mirati per evitare la contemporaneità con il Giro di Lombardia di ciclismo che si disputa sabato 12 e l’omonima Gran Fondo, prevista domenica 13. La corsa automobilistica è valida per Trofeo Italiano Rally, Coppa Nazionale di Zona e Lombardia Rallycup. I tratti cronometrati saranno fra Triangolo Lariano, Valle Intelvi e Val Cavargna.

Come da tradizione, Espansione Tv seguirà le fasi salienti dell’evento in diretta. Al sabato partenza e riordino a Lariofiere a Erba; alla domenica verranno mandate in onda ben tre prove speciali (due Val Vavargna e una Alpe Grande) per poi chiudere con il riordino a Cernobbio e con l’arrivo e le premiazioni in piazza Cavour.