A bordo di un treno diretto da Zurigo a Milano con in valigia orologi e gioielli di lusso. Fermato un cittadino di nazionalità cinese residente in Cina dai funzionari della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Chiasso e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell’ambito dei controlli istituzionali per il contrasto dei traffici illeciti.

Alla domanda di rito rivolta dai finanziari se trasportasse merci, il cinese ha negato ma è stato subito smentito quando gli è stato intimato di scendere dal treno per un controllo più approfondito. A quel punto l’uomo ha infatti recuperato un voluminoso bagaglio.

Dentro la valigia sono stati scoperti 11 orologi e 13 confezioni di gioielli tra anelli, braccialetti e orecchini di noti marchi del lusso, tra cui Rolex, Omega, Bulgari e Cartier, per un valore complessivo di 95.141 euro. Dai controlli inoltre è risultato che la merce è stata acquistata in territorio svizzero prima del viaggio.

Al trasgressore è stata contestata l’irregolare immissione di merce nel territorio dell’Unione europea e dovrà pagare, a titolo di dazio e IVA 22.474 euro, oltre alla sanzione da 30mila euro, eventualmente riducibile di un quinto.