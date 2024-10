Minacciato con un coltello e ferito a una mano davanti alla stazione di Erba, arrestata dai carabinieri una donna di 39 anni. Il violento episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri. Dalle prime ricostruzioni, un 28enne sarebbe stato minacciato con un coltello dalla donna, che pretendeva che le consegnasse 30 euro.

L’uomo si sarebbe difeso, bloccando la mano della donna che sarebbe però riuscita a ferirlo, fortunatamente non in modo grave. Sono intervenuti i carabinieri e la 39enne è stata arrestata e porta in carcere al Bassone.