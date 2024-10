Lavori notturni annunciati a Tenero-Contra, nei pressi del campo sportivo. Da venerdì 4 ottobre alle 20 a sabato 5 ottobre alle 5.30 è prevista la posa della pavimentazione in via Brere. Durante il cantiere, la strada cantonale da e per Gordola sarà chiusa al traffico all’altezza del campo sportivo.

L’accesso alla zona dei campeggi sarà invece sempre garantito da Tenero mediante senso unico alternato alternato gestito da agenti preposti.

Il programma potrebbe subire delle modifiche sulla base delle condizioni meteorologiche.