Un “derby” azzurro a Napoli: cresce l’attesa per la sfida tra partenopei e Como, in programma allo stadio Diego Armando Maradona domani alle 18.30. Per questo match è stato designato Ermanno Feliciani, della sezione Aia di Teramo. Nato il 18 giugno del 1991, Feliciani lo scorso anno è stato designato per un altro derby, in questo caso quello del Lario, allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Partita terminata con un secco 3-0 a favore del Como. Nella precedente stagione allo stadio Sinigaglia aveva invece diretto Como-SudTirol, con il successo degli altoatesini per 2-0.

Allo stadio Maradona potrebbe fare il suo esordio stagionale la terza maglia del Como, completamente nera, con – nella parte anteriore – le cinque righe con i colori del lago, che simboleggiano le cinque stagioni della dirigenza indonesiana sul Lario.

Sempre in serie A, impegno a San Siro per il comasco Andrea Colombo. Il fischietto lariano sarà quarto ufficiale sabato alle 20.45 per la sfida fra Inter e Torino. Lo stesso Colombo è reduce da un prestigioso impegno europeo: è stato infatti quarto ufficiale nella gara di Champions tra Lille e Real Madrid, clamorosamente vinta dai padroni di casa per 1-0.