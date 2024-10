La Pallacanestro Cantù informa che i biglietti emessi per la partita tra contro Brindisi, inizialmente in programma alle 20.45 del 2 ottobre rinviata a causa dell’incidente nell’aeroporto di Orio al Serio, saranno considerati validi per l’accesso al PalaDesio anche per la gara di recupero prevista per mercoledì 9 ottobre alle ore 20:30.



Chi non riuscisse ad assistere alla partita, potrà richiedere il rimborso del biglietto seguendo le indicazioni che saranno comunicate direttamente via mail a tutti coloro che avevano effettuato l’acquisto.