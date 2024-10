Cantieri in città, sono partiti ieri sera i lavori di asfaltatura in piazzale Camerlata e via Varesina, precisamente nel tratto compreso tra Via Pasquale Paoli e Via Napoleona. Interventi che rischiano di mettere sotto pressione un’area della città già provata dalla chiusura di via Cecilio per i lavori all’acquedotto.

Gli interventi, nel caso di piazzale Camerlata e via Varesina, sono in notturna e vengono svolti dalle 22 alle 6 del mattino. Nell’ordinanza del Comune di Como si legge che fino all’11 ottobre saranno chiuse al traffico – nel tratto compreso tra Via Pasquale Paoli e Via Napoleona – due corsie di marcia, garantendo lo scorrimento del traffico lungo una corsia di marcia. Stop alle auto – per il tempo necessario alle lavorazioni – del tratto di raccordo di Piazzale Camerlata tra le vie Canturina e Varesina. E ancora: la chiusura al transito in Via Varesina nel tratto compreso tra Via Badone e Piazzale Camerlata della corsia di marcia riservata ai bus, con deviazione sul percorso alternativo verso Via Badone e Via P. Paoli (in orario 22:00-06:00) e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

Come detto si tratta di lavori in notturna che si aggiungono agli interventi in via Cecilio. Quest’ultimo cantiere sta penalizzando in termini di code e traffico la zona a sud di Como. I lavori proseguiranno fino al prossimo 31 ottobre e riguardano lo spostamento della rete dell’acquedotto.