Tappa a Como per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, nella sede della Camera di Commercio, ha consegnato il marchio identificativo a 43 realtà comasche (17 botteghe artigiane storiche, 11 locali storici, 15 negozi storici), che svolgono la propria attività da oltre 40 anni. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, e il presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco, Ezio Vergani.

“Negozi, locali e botteghe – ha evidenziato l’assessore Guidesi – rappresentano l’ossatura del nostro tessuto sociale ed è grazie a loro che la Lombardia può vantare primati a livello europeo. Si tratta di imprese che nei decenni hanno superato ogni tipo di avversità e resistito a ogni congiuntura negativa: hanno dimostrato una straordinaria capacità di stare sul mercato coniugando innovazione e tradizione. E rappresentano un punto di riferimento per le rispettive comunità, assicurando servizi e occupazione e contribuendo alla qualità della vita sui territori”.

“Le Attività storiche – ha sottolineato l’assessore Fermi – sono il cuore pulsante della cultura lombarda e delle comunità lombarde e rappresentano un patrimonio straordinario che rende grande la nostra Regione. Il marchio è un modo per esprimere riconoscenza e orgoglio, un ringraziamento per i servizi che forniscono al territorio e per la determinazione, il ‘saper fare’ e la voglia di andare avanti che dimostrano ogni giorno”.