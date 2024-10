Pronti per affrontare la capolista. Il Como sarà in campo domani sera – ore 18.30 – allo stadio “Maradona”, gara affidata all’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo. La partita sarà l’occasione per mister Cesc Fabregas di incontrare nuovamente Antonio Conte, tecnico dei partenopei, che, parlando del Como, lo ha definito “la rivelazione del campionato” e ancora “una squadra in salute e con giocatori di qualità”.

Dal canto suo lo spagnolo tesse l’elogio del collega in passato suo allenatore al Chelsea per due stagioni, partendo da quelli che sono i suoi punti di forza, in primis la mentalità.

Domani si rivedranno a Napoli, entrambi nelle vesti allenatore. “Non possiamo andare al Maradona frenati dalla paura” ha ribadito il tecnico lariano che pensa a riproporre la formula che ha fruttato il blitz di Bergamo e la vittoria casalinga contro il Verona e che esalta il talento di Nico Paz, convocato anche dal commissario tecnico dell’Argentina per i prossimi impegni. E a proposito di nazionali parlando dell’Italia si parla di una candidatura quella di Cutrone, capocannoniere in coabitazione della serie A. “Sarebbe top per lui. Ho incontrato Spalletti – rivela l’allenatore del Como – e mi ha chiesto il numero del cellulare, non mi ha ancora chiamato.