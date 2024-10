Chiamata in Nazionale per l’argentino fuoriclasse del Como Nico Paz. La convocazione del talentuoso giocatore da parte del commissario tecnico Lionel Scaloni è ufficiale. Nico Paz farà parte del gruppo che il 10 ottobre affronterà la Bolivia e il successivo 15 il Venezuela.

Un segnale importante era giunto domenica scorsa, con Walter Samuel – assistente di Scaloni – in tribuna al Sinigaglia per seguire proprio Nico Paz che ha tra l’altro fornito un fantastico assist a Patrick Cutrone in occasione della seconda rete dell’attaccante lariano contro i gialloblù. Lo stesso Scaloni aveva contattato direttamente l’allenatore del Como Cesc Fabregas per avere informazioni sul giocatore nato nel 2004 a Tenerife.

Nel gruppo dell’Argentina campione del mondo altri giocatori che militano in Italia, radunati a fianco del capitano Leo Messi. Saranno infatti presenti Leandro Paredes (Roma), Nicolas Gonzales (Juventus, però da valutare, dopo l’infortunio in Champions nella sfida contro il Lipsia), Paulo Dybala (Roma) e Lautaro Martinez (Inter).

Per Nico la Nazionale è un…affare di famiglia. Suo padre Pablo, infatti, è stato un valido difensore dell’Argentina, con cui ha tra l’altro conquistato l’argento alle Olimpiadi del 1996.