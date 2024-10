Problemi tecnici e corse parzialmente sospese. Disservizi quasi all’ordine del giorno per i pendolari che utilizzano il battello per spostarsi dai paesi del lago verso Como e viceversa. I viaggiatori tornano sul piede di guerra e dopo i problemi che hanno caratterizzato l’estate lariana, chiedono rimborsi anche per il mese di settembre.

“I disservizi sono continuati anche nel mese di settembre, con numerose soppressioni che hanno aggravato i disagi subiti dai pendolari – si legge nella lettera che i pendolari hanno inviato agli uffici della Navigazione – Alla luce di tali persistenti disservizi, rinnoviamo la richiesta di rimborso per i mesi di luglio, agosto e settembre”. Sul sito della Navigazione Lago di Como nelle scorse è arrivata la notizia degli indennizzi per i viaggiatori. Si legge infatti che “in ragione dei disagi subiti per le sospensioni delle corse di linea, la Navigazione accorderà gratuitamente una mensilità”.

“Abbiamo fatto il punto sugli indennizzi luglio e agosto, valuteremo settembre prossimamente – spiega Nicola Oteri, direttore della Navigazione Lago di Como, che sui continui disservizi ammette – Abbiamo avuto problemi tecnici a cui si sono aggiunti imprevisti. In questo momento siamo in prova con alcuni mezzi per verificare se possono essere rimessi in linea nel servizio”. Poi Oteri aggiunge: “I battelli del servizio rapido si trovano in condizioni peggiori rispetto al resto della flotta. Capisco il disagio dei pendolari ma stiamo facendo il massimo per rimetterli in linea”.