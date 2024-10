La statunitense Alexandra Catherine Kerr è entrata a far parte della F.C. Como Women. L’attaccante, classe 2001, arriva a Como dall’Orlando Pride, squadra professionistica della National Women’s Soccer League, il massimo campionato statunitense di calcio femminile.

“Il mio periodo a Orlando mi ha davvero preparato per questa opportunità al Como Women – ha dichiarato la giocatrice americana – Ho potuto giocare e imparare da molte delle migliori giocatrici del mondo, oltre a sviluppare una mentalità vincente. Sono molto grata per questa nuova sfida in Italia. Sono entusiasta di far parte di un club di alto livello con un approccio così progressivo alla crescita del calcio femminile”.