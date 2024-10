Cerimonia di consegna oggi a Menaggio della motovedetta ABL5, trasferita dall’Autorità di Bacino Ceresio, Piano e Ghirla all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. All’appuntamento erano presenti, tra gli altri, gli assessori regionali a Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e a Università, Ricerca, Innovazione Alessandro Fermi, oltre al presidente dell’Autorità di Bacino del Lario, Luigi Lusardi.

“Un’iniziativa importante – ha detto Lucente – in piena sintonia con l’obiettivo che si propone Regione Lombardia: garantire la sicurezza del sistema lacuale. Un percorso vincente grazie alla collaborazione virtuosa tra enti locali ed istituzioni centrali. La motovedetta ABL5 – ha aggiunto l’assessore – fornirà un contributo importante per le attività di vigilanza e sorveglianza, intervento e soccorso nel bacino del Lario e dei Laghi Minori. Un impegno che vede Regione Lombardia schierata in prima linea: – ha concluso Lucente – nel 2024 abbiamo stanziato 242.000 euro per la sicurezza dei bacini lacuali dei nostri territori, 35.000 euro al Bacino del Ceresio e 80.000 al Bacino del Lario, con un incremento delle risorse rispetto agli anni precedenti”.

“Accordi come questo – ha commentato Fermi – mettono in luce quanto la collaborazione sia foriera sempre di ottimi risultati. Garantire più sicurezza sul Lago di Como è un obiettivo che stiamo perseguendo in diversi modi e avere un mezzo in più a disposizione è un’ottima notizia”.