Fino a domenica Villa Erba di Cernobbio ospiterà la quattordicesima edizione di Orticolario, l’evento culturale che celebra la natura in tutte le sue forme. Ad attendere i visitatori oltre 250 espositori con un’ampia offerta di piante rare, insolite, da collezione e di artigianato artistico.

Il titolo di questa edizione è “Terrae“, il tema è, quindi, la “terra”, le piante protagoniste sono quelle per la fitodepurazione. Il consolidato appuntamento si propone quest’anno come un itinerario nella profondità “di madre terra”. Orticolario vuole celebrarne l’importanza. Ribadirne la priorità.

Tra arte, design, eventi per grandi e piccoli, artigianato artistico, piante rare, insolite e da collezione, numerose le novità, tra cui il progetto del Padiglione Centrale, il Gazebo e il progetto nella Piazza del Grande Prato nel parco, e il programma dedicato specificamente ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. E un Ospite d’Onore d’eccezione: Michele De Lucchi, architetto e designer.

“Nel 2009 abbiamo deciso di avviare questa avventura, voler fare di Orticolario un contenitore di suggestioni sempre nuove” ha detto il presidente Moritz Mantero.

Orticolario continua così a confermarsi un evento per la cultura del paesaggio, riconosciuto da Regione Lombardia come manifestazione di carattere internazionale, che genera un circolo virtuoso con finalità benefiche: le attività culturali in scena a Villa Erba sono realizzate proprio attraverso il Fondo “Amici di Orticolario” che devolve poi contributi a progetti sociali di cinque associazioni del territorio lariano.