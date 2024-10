Guasti, ritardi e cancellazioni. Sembra non avere fine l’odissea quotidiana vissuta da pendolari e viaggiatori. E anche oggi, ormai non si contano più, un’altra mattinata di caos e disagi per chi utilizza il trasporto ferroviario per raggiungere il luogo di lavoro o la scuola. La settimana si è con lo sciopero di Trenord ed è proseguita con cancellazioni e ritardi.

Un guasto sulla linea Como – Saronno – Milano, che ha richiesto un intervento tecnico, ha creato ritardi sulla tratta. I maggiori disagi si sono però registrati sulle linee ferroviarie che collegano Malpensa-Varese-Mendrisio-Como. Di fatto Milano con i territori di Varese e Como e la Svizzera. I treni, in questo caso, hanno subito cancellazioni e variazioni di percorso.

Intanto nei giorni scorsi sul tema dei disagi vissuti quotidianamente dai pendolari è tornato a parlare l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile Franco Lucente che ha detto: “Stiamo lavorando affinché i disagi vengano ridotti al minimo, purtroppo tutti siamo a conoscenza delle problematiche delle infrastrutture e per questo motivo sono stati avviati dei lavori per migliorare la rete”. L’assessore inoltre ha fatto sapere di aver convocato nuovamente i vertici di Ferrovie Nord, Trenord, Rete Ferroviaria Italia per capire le problematiche che creano maggiori disagi sulle tratte del territorio”.

La speranza resta sempre la stessa, oramai da anni: avere un servizio ferroviario adeguato alle esigenze del territorio.