Dopo il rinvio della partita con Brindisi – che sarà recuperata mercoledì a Desio – la Pallacanestro Cantù affronta la seconda trasferta consecutiva. La prima, esordio in campionato, è andata male, con la bruciante sconfitta a Orzinuovi.

Domenica alle 16 i brianzoli saranno di scena a Rieti, ospiti della Real Sebastiani. Cantù sfiderà una delle due capoliste del campionato, visto che i laziali hanno iniziato la propria stagione battendo sia Piacenza che Avellino.

“Ci aspetta sicuramente una sfida complicata, ma d’altronde come lo sono tutte in questo campionato” ha spiegato alla vigilia Nicola Brienza, allenatore di Cantù. “Rieti è una squadra che porta avanti un progetto da anni, con lo stesso coach e un gruppo di giocatori confermati dalla stagione passata, e che in estate si è ulteriormente migliorata aggiungendo altra qualità ed esperienza al roster”.

Mercoledì alle 20.30, poi, come detto, il recupero con Brindisi a Desio. La gara era stata rinviata per l’incidente nell’aeroporto di Orio al Serio, che ha bloccato l’arrivo degli avversari.

Pallacanestro Cantù informa i biglietti emessi per il match del 2 ottobre saranno considerati validi per l’accesso al PalaDesio. Coloro che fossero impossibilitati ad assistere all’evento, potranno poi richiedere il rimborso del tagliando.