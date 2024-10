Furto da quasi 700 euro al supermercato a Como, arrestato dai carabinieri un 31enne georgiano. L’addetto alla sicurezza dell’Esselunga di via Carloni ha notato l’uomo aggirarsi in modo sospetto tra le corsie. Il 31enne avrebbe fatto incetta soprattutto di prodotti per l’igiene personale, nascondendo articoli per un valore totale di 670 euro e provando poi a oltrepassare le casse senza pagare.

L’uomo è stato fermato dalla vigilanza ed è stato poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al supermercato sono intervenuti i carabinieri di Como, che hanno ricostruito quanto accaduto e, al termine degli accertamenti, arrestato il 31enne.