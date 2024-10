“Quell’area non è di certo dei circensi ma è dei cittadini comaschi. Non sono state date le giuste motivazioni? E’ quello che l’ufficio legale sta verificando in queste ore. Mi auguro che venga ben analizzato in modo che eventualmente un nuovo provvedimento possa essere fatto meglio”. Il caso Luna Park per il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, non è chiuso. Il primo cittadino, in diretta su Etv, risponde ai giostrai che, dopo la sentenza del tribunale amministrativo regionale che ha accolto il loro ricorso contro la delibera della giunta con cui lo scorso anno è stata disposta la riduzione dello spazio a disposizione delle attrazioni, hanno annunciato sui social che “il Luna Park tornerà al gran completo per Pasqua”.

Il ricorso – ritenuto ammissibile – chiedeva l’annullamento della delibera che prevedeva la riorganizzazione dell’area delle giostre in vista dell’annunciata rinascita del compendio sportivo sulle ceneri del palazzetto e della piscina di Muggiò. La sentenza del Tar precisa che “l’area, ad oggi, sarebbe del tutto libera”.