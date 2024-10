Dopo due anni di lavori – e a distanza di oltre quattro decenni dalla sua costruzione – il Palapenz di Chiasso si presenta in una veste totalmente rinnovata, a disposizione per i molteplici eventi che può ospitare. La conclusione ufficiale degli interventi sarà sottolineata con un evento aperto al pubblico in programma sabato 19 ottobre, articolato in diversi momenti.

Opera dell’architetto Elio Ostinelli, il Palapenz è stato inaugurato nel 1983. Da allora è stato costantemente occupato da varie associazioni sportive e ha ospitato numerosi eventi. Il Palapenz ha avuto inoltre un ruolo significativo, soprattutto nei primi anni di attività, anche come sede di concerti. Tra gli artisti che si sono esibiti, Vasco Rossi.

Dalla sua costruzione, il Palapenz non ha subito interventi significativi, per cui dopo circa quaranta anni di attività si è reso necessario pianificare un’importante ristrutturazione che ha riguardato sia la struttura portante, sia l’impiantistica, gli elementi di infrastruttura, le finiture, sia l’adeguamento alle normative in vigore in ambito di polizia del fuoco, di prevenzione degli infortuni e di accessibilità per le persone disabili.

I lavori sono stati finanziati dal Comune di Chiasso e da altre località vicine del territorio ticinese. I principali lavori eseguiti sono stati interventi di consolidamento strutturale, risanamento delle facciate in calcestruzzo, sostituzione dei serramenti di facciata, rifacimento dell’impianto elettrico, miglioramento dell’accessibilità per le persone disabili, rinforzo delle travi del tetto, manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento, ventilazione e sanitario e sostituzione della pavimentazione.

Per sottolineare e festeggiare l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, il Municipio di Chiasso organizza un evento in agenda sabato 19 ottobre. Nella sala A, dalle ore 18.30 avrà inizio la parte ufficiale con il saluto delle autorità, cui farà seguito un aperitivo e, nel capannone allestito all’estero, una cena popolare a cura del Gruppo Urani. Alle ore 21.30 avrà inizio la serata “Palamania Back to the Future 2024”: con il suo format consolidato di successi tutti da ballare e cantare, un contenitore musicale che va dagli anni ‘80-‘90 ai brani attuali.