Un sabato dedicato alla promozione della salute quello andato in scena oggi nel centro storico di Como. Decine di professionisti, per tutta la giornata, hanno “invaso” cinque piazze del capoluogo comasco: Porta Torre, piazza Perretta, Piazza Grimoldi, piazza Verdi e piazza Cavour.

“La Prevenzione in piazza”, questo il titolo dell’evento organizzato da Asst Lariana e Comune di Como insieme alla rete sanitaria comasca, ha dato la possibilità ai cittadini prendere parte a tantissime attività.

In piazza Grimoldi molti hanno deciso di vaccinarsi contro l’influenza; in piazza Cavour decine di persone si sono sottoposte allo screening per l’epatite C e non sono mancate le donne che hanno voluto effettuare la mammografia. E poi gli Elettrocardiogrammi in piazza Perretta e la misurazione dei parametri vitali a Porta Torre.

“Oggi è una splendida giornata perché la rete sanitaria comasca, in modo unito e compatto, è stata in mezzo alla gente” ha spiegato Luca Stucchi, direttore generale di Asst Lariana.

“Complimenti alla rete, a chi crede che prevenzione e promozione della salute, del benessere e di sani stili di vita siano nelle nostre mani” ha invece commentato Salvatore Gioia, direttore generale di Ats Insubria.