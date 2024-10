E’ stato ritrovato nel pomeriggio di oggi dal Soccorso Alpino il corpo senza vita dell’82enne scomparso da giorni dopo essere andato in montagna in cerca di funghi. Il corpo è stato trovato in Alta Valle Intelvi, sul monte Sighignola in località Bosco Meriggio, nel territorio elvetico. La scomparsa dell’anziano, residente a Sesto San Giovanni, era stata denunciata ai carabinieri lo scorso 3 ottobre.

Il corpo è stato recuperato con l’elisoccorso Rega e la salma è stata posta sotto sequestro e trasportata all’ospedale civico di Lugano. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto.