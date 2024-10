«In questo mese di ottobre, che la Chiesa dedica in modo particolare alla preghiera del Rosario, insieme a Papa Francesco, alla Chiesa universale e alla Chiesa italiana facciamo nostro l’invito a rivolgerci a Maria, nostra madre, perché interceda per noi e con noi per ottenere il dono e la grazia della pace». Con queste parole il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, esprime l’adesione della Chiesa comense all’invito che papa Francesco, nella messa di apertura dell’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha rivolto al mondo. In vista di domani, 7 ottobre, quando il Papa ha indetto una giornata di preghiera e digiuno per la pace nel mondo in ricordo di quanto accaduto in Israele un anno fa, per oggi, domenica 6 ottobre, lo stesso Pontefice aveva annunciato di volersi recare nella basilica di Santa Maria Maggiore per recitare il rosario e rivolgere “alla Vergine un’accorata supplica”.

La Presidenza della CEI, raccogliendo l’appello del Papa, ha invitato le comunità ad unirsi alla preghiera del Rosario e a vivere la giornata di preghiera e di digiuno di domani. «Sentiamo con urgenza crescente la necessità che si ponga fine alla follia e all’orrore della guerra che, nel mondo, è fonte di odio, rancore, morte e distruzione. La preghiera è uno strumento efficace e quotidiano», dichiara il cardinale Cantoni, fino a domani in Valtellina per diversi impegni pastorali e, da martedì 8 ottobre, pellegrino a Lourdes con un nutrito gruppo di fedeli delle sottosezioni Unitalsi di Como e di Sondrio. «Uniamoci tutti in preghiera perché anziché le armi parlino le voci del dialogo e della diplomazia», afferma ancora il cardinale Cantoni, che aggiunge: «Nei prossimi giorni sarò a Lourdes con tanti fedeli della nostra diocesi: ai piedi dell’Immacolata porteremo la nostra supplica per la pace».

In Cattedrale a Como, il Capitolo invita a unirsi nella preghiera del Santo Rosario per la pace alle 9.30 di domani e, a seguire, alla celebrazione della Santa messa solenne, rinnovando la tradizione della memoria della Beata Vergine del Rosario, venerata nella chiesa di San Giacomo. La statua della Vergine Maria è esposta nelle vetrine del Palazzo dei Canonici, in via Maestri Comacini, 6. A conclusione della messa di domani, sarà possibile recarsi davanti alla venerata immagine mariana a disposizione nella Cattedrale di Como. È inoltre prevista, per tutti i lavoratori, la celebrazione della messa in pausa pranzo, sempre domani alle 13.15.