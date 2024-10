Grande successo ieri per l’iniziativa “La prevenzione in piazza” a Como, che ha dato la possibilità ai cittadini di effettuare visite ed esami gratuiti. Sempre nell’ambito della manifestazione e del Vax Day promosso da Regione Lombardia per il lancio della campagna antinfluenzale, partita il 1 ottobre, sono 375 le vaccinazioni antinfluenzali e 181 quelle anti Covid, 20 anti Herpes Zoster e 16 antipneumococco effettuate ieri in piazza Grimoldi.

Oltre che in piazza, dove l’offerta ha interessato tutti i cittadini, le vaccinazioni sono state somministrate nelle Case di Comunità di Menaggio (77 antinfluenzali, 32 anti Covid, 1 anti pneumococco), di Ponte Lambro (80 antinfluenzali, 30 anti Covid, 3 anti pneumococco) e di Olgiate Comasco (40 antinfluenzali, 16 anti Covid, 3 anti Herpes Zoster, 3 anti pneumococco).

La campagna antinfluenzale, come detto, è partita il 1 ottobre per le categorie a rischio e le prenotazioni vanno effettuate attraverso la piattaforma regionale Prenota Salute.

Sarà possibile vaccinarsi negli studi del proprio medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta a partire dal 7 ottobre con modalità che il medico comunicherà direttamente ai propri assistiti, nelle farmacie a partire dal 14 ottobre con prenotazioni sul portale regionale e nei centri vaccinali di Asst Lariana a partire dal 21 ottobre, sempre con prenotazioni sul portale regionale.

Con agende di prenotazione ad esclusivo uso interno dal 1 ottobre in Asst Lariana sono iniziate le vaccinazioni dei dipendenti, dei pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri, delle donne in gravidanza e dei pazienti cronici. Dal 4 novembre l’offerta della vaccinazione sarà aperta a tutti i cittadini con appuntamenti prenotabili sul portale regionale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.wikivaccini.regione.lombardia.it