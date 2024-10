Sono 31.441 le dosi di vaccino somministrate in Lombardia dall’inizio della campagna gratuita lo scorso 1° ottobre, riservata in questa prima fase alle categorie più a rischio. Per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali, si registra un aumento significativo delle adesioni rispetto all’anno precedente. Fino al 6 ottobre sono state somministrate 21.433 dosi, mentre erano 14.195 nello stesso periodo nel 2023.

Per il vaccino anti-Covid-19 le somministrazioni, al 6 ottobre, sono state 7.750, in aumento rispetto alle 4.165 dosi dello stesso periodo dello scorso anno.

Le vaccinazioni vengono effettuate nei centri vaccinali, negli ospedali, nelle farmacie e negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri.

I vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a distanza, con tutti gli altri vaccini.

“Iniziative come gli open day del 5 e 6 ottobre – ha evidenziato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – sono molto importanti per proteggere le persone fragili e ridurre il rischio di complicanze gravi, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione influenzale. Siamo però solo all’inizio: i numeri devono ancora crescere per fare in modo di ridurre il più possibile quelli che saranno i picchi invernali delle sindromi influenzali. Moltiplicheremo l’impegno per la sensibilizzazione e offriremo una ancor maggiore e capillare offerta vaccinale, anche grazie a ulteriori iniziative di aperture straordinarie”.