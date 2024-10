Coach Nicola Brienza, allenatore della Pallacanestro Cantù, era logicamente soddisfatto al termine della gara vinta dalla sua squadra a Rieti. “È stata la partita che ci aspettavamo: una battaglia sportiva – ha detto l’allenatore nella conferenza post-partita – Devo fare grandissimi complimenti a tutti i miei ragazzi. Gli esterni, in particolare, hanno fatto un lavoro eccellente sulle tre bocche di fuoco di Rieti. È chiaro che c’è stato un momento nel terzo quarto in cui il talento individuale dei nostri avversari ha fatto la differenza, ma nell’arco della partita i miei ragazzi hanno seguito alla lettera il piano di gioco”.

“Siamo stati bravi perché, quando siamo andati sotto all’inizio dell’ultimo quarto avremmo potuto disunirci, invece siamo stati lì con la testa, continuando a fare le nostre cose e trovando così delle buoni soluzioni in attacco che ci hanno permesso di recuperare subito – ha aggiunto Brienza – È stata una partita maschia, ma ci voleva. Non è facile fare due trasferte consecutive e giocare contro due ottime squadre come Orzinuovi e Rieti. Ci manca chiaramente la partita in casa che ci potrà dare energia, ma è stato importante muovere la classifica – ha concluso il coach – Adesso aspettiamo tutti i nostri tifosi mercoledì a Desio”.