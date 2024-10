Carburanti e riscaldamenti, scenari poco confortanti per i consumatori. Ne ha parlato stamattina a Etg + Today Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori Italia partendo dall’ipotesi di allineamento delle accise del diesel a quelle della benzina. Nell’ipotesi estrema in cui l’allineamento delle attuali aliquote si traducesse nell’equiparazione dell’accisa sul gasolio a quella della benzina, l’effetto sarebbe un aumento immediato dei prezzi al consumo del gasolio con un immediato effetto sul trasporto merci e passeggeri.

In attesa di chiarimenti c’è un altro timore che sembra già essere confermato. In un periodo in cui già il freddo si fa sentire, Trefiletti dipinge uno scenario poco rassicurante anche sui costi per i riscaldamenti.