Ritenuto responsabile di due incendi dolosi, un 21enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Fino Mornasco.

I militari sono arrivati ad individuare il giovane dopo aver acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblica e privata e dopo aver raccolto alcune testimonianze.

L’indagine è partita lo scorso 12 dicembre, quando nella notte si è verificato un incendio in via XXV Aprile a Fino Mornasco. Il rogo è partito da un contenitore della spazzatura lasciato da un residente sulla strada. Un episodio che ha destato molta preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Un secondo incendio doloso il 12 aprile di quest’anno in via Scalabrini, sempre a Fino Mornasco, dove sono stati dati alle fiamme dei sacchi della spazzatura posti vicino ai contatori del gas metano di un’azienda finese. Anche in questo caso l’episodio ha suscitato molto preoccupazione perché si era pensato ad atti intimidatori nei confronti delle aziende della zona.

Le indagini hanno portato a identificare il presunto responsabile, immortalato dai sistemi di videosorveglianza e riconosciuto da alcuni testimoni.

Il piromane, secondo quanto emerso, sarebbe responsabile anche di altri episodi analoghi nella stessa zona, ma che non erano stati denunciati e quindi al momento non gli possono essere attribuiti.