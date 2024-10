Con l’inizio dell’autunno e le giornate di pioggia e maltempo, arriva il freddo. Il via libera all’accensione dei riscaldamenti è previsto a partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile.

In una nota il Comune di Como informa i cittadini che i riscaldamenti potranno però essere accesi in anticipo viste le temperature rigide previste nei prossimi giorni. Nella nota diffusa, l’ufficio stampa di Palazzo Cernezzi chiarisce che gli “impianti termici in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, quali quelle previste nei prossimi giorni, possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”. Quindi, viene precisato, che i riscaldamenti potranno essere accesi per 7 ore, tra le 5 e le 23.

Intanto per i prossimi giorni sono previste piogge e temperature ancora in calo. Domani inoltre è prevista l’allerta della protezione civile di codice arancione – media criticità – per rischio idrogeologico e giallo – bassa criticità – per rischio idraulico.

“Per tutta la giornata di domani, martedì 8 ottobre, previsto tempo perturbato sul territorio regionale con precipitazioni di moderata o forte intensità diffuse”, informa il bollettino della protezione civile lombarda. A Como nella giornata di domani sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata è prevista l’attenuazione dei fenomeni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C.