C’è anche un citazione comasca alla mostra dedicata a Mike Bongiorno, aperta fino al 17 novembre a Palazzo Reale a Milano. Un iniziativa proposta in occasione del centenario della nascita del popolare presentatore. Una esposizione inedita che ripercorre la vicenda personale e professionale di un personaggio indimenticato, protagonista della storia della tv, ma anche di quella del nostro Paese.

La mostra racconta la vita di Mike Bongiorno partendo dalle origini della famiglia e passando dalla drammatica esperienza nella Seconda Guerra Mondiale. Poi, ovviamente, viene ripercorsa tutta la sua carriera, iniziata con un ruolo da collaboratore con il quotidiano “La Stampa” di Torino. Il pubblico può trovare documenti inediti, fotografie, filmati. Non soltanto, è anche possibile sedersi nella cabine di “Rischiatutto” e rispondere a quiz o riascoltare tutte le sigle di trasmissioni che hanno segnato la storia del nostro Paese.

Non manca anche una piccola curiosità comasca. Tra i ritagli di giornale ne viene proposto uno che fa riferimento al “Rallye del cinema”, manifestazione organizzata negli anni ’50. I più grandi attori e personaggi dell’epoca si spostavano da una città all’altra in una manifestazione che voleva essere di promozione turistica, cinematografica e dell’industria automobilistica italiana. Tra i protagonisti dell’evento Alberto Sordi, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Silva Koscina, Ugo Tognazzi, Renato Rascel, Marcello Mastroianni e lo stesso Bongiorno. Il rallye fu proposto per tre anni, poi lo stop per la difficoltà a mettere assieme un cast così prestigioso e per l’eccessivo successo, con le città letteralmente paralizzate per l’arrivo di vetture e attori.

Il quotidiano “Stampa Sera” del 29 aprile 1955 fa riferimento ad una tappa partita da Como, giunta a Torino e poi conclusa a Sanremo. Si parla di grande entusiasmo e, addirittura, di parabrezza in frantumi per la vettura di Mike Bongiorno.

Non mancano poi le immagini con il cosiddetto “Signor no” Ludovico Peregrini, autore televisivo che è sempre stato a fianco di Bongiorno nelle sue trasmissioni più importanti. Peregrini è nato proprio a Como il 2ì7 giugno del 1943.

Questo e tutti gli altri cimeli sono in mostra a Palazzo Reale a Milano fino al 17 novembre da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30 (giovedì chiusura alle 22.30).

Il ritaglio di giornale con la citazione comasca