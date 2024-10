Una grande soddisfazione per il fischietto lariano Andrea Colombo e la sezione Aia di Como. Colombo è stato infatti designato allo stadio di Wembley – e già questo nome mette i brividi agli appassionati – per la partita tra Inghilterra e Grecia. Squadre in campo giovedì sera alle 20.45. L’incontro è valido per l’Uefa Nations League. A fianco di Colombo ci saranno gli assistenti Ciro Carbone e Giorgio Peretti e il quarto ufficiale Matteo Marcenaro.