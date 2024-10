La società Acinque Ambiente, che gestisce la raccolta rifiuti nelle province di Como e Varese, ha infatti deciso di imprimere una spinta digitale al sistema di raccolta dei rifiuti, adottando Junker, l’app pensata per la raccolta differenziata già utilizzata da oltre 3 milioni di italiani per gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti.

L’applicazione, scaricabile gratuitamente, è da oggi a disposizione dei cittadini dei comuni serviti da Acinque Ambiente che hanno richiesto il servizio app: Alta Valle Intelvi, Blessagno, Cantello, Cantù, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cerano D’Intelvi, Cremia, Gorla Maggiore, Gera Lario, Gravedona, Laino, Lozza, Menaggio, Olgiate Olona, Pigra, Schignano, Sorico, Stazzona, che avranno a portata di mano un comodo strumento per differenziare senza errori.

Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per accertarsi in tempo reale da quali materiali è composto e come va conferito. Inoltre dato che le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, l’app – mediante la geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.