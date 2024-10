Venti tonnellate di rifiuti di pneumatici senza la necessaria autorizzazione per lo smaltimento. Il carico è stato intercettato e controllato dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini in servizio al valico di Stabio. Il carico era su un camion con targhe italiane. La merce avrebbe dovuto essere smaltita in Italia, ma era priva della relativa autorizzazione.

Il carico è stato bloccato ed è stato contattato l’Ufficio federale dell’ambiente, autorità competente in materia, che ha disposto il rientro sul suolo svizzero.