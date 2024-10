L’inchiesta su Greta Spreafico, la donna di 53 anni di Erba scomparsa nel delta del Po il 4 giugno 2022. La procura di Rovigo ha iscritto nel registro degli indagati l’ex fidanzato, accusato di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere, la stessa accusa rivolta ad un amico della vittima,

La procura di Rovigo aveva chiuso il caso a novembre del 2023 per poi riaprirlo lo scorso giugno dopo un’istanza della famiglia Spreafico. La donna erbese, conosciuta come cantante rock, quando è scomparsa era andata nel polesine per vendere alcuni immobili a un parente. Di lei si persero le tracce due giorni prima della data in cui era stato fissato il rogito.

Il suo corpo non è mai stato ritrovato e nemmeno l’auto che utilizzava, una Kia Picanto.