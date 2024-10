Un’altra mattina di ordinario caos per i pendolari comaschi e lombardi. Treni cancellati e pesanti ritardi, fino ad un’ora, su tutte le direttrici a causa di un guasto alla linea elettrica. Le conseguenze si sono protratte per tutta la mattina con buona pace di chi doveva recarsi a lavoro o a scuola.

E’ stata la stessa Ferrovie Nord a spiegare cosa è accaduto. Stanotte poco prima dell’1 a seguito del passaggio del treno 802 partito da Garbagnate Milanese alle 00.33 e diretto a Milano Cadorna, si è verificato un guasto alla linea di trazione elettrica nelle stazioni di Garbagnate Milanese e Milano Bovisa. Le cause sono in fase di accertamento. Per consentire i lavori di ripristino da parte dei tecnici, che sono intervenuti immediatamente, è stato necessario sospendere la circolazione tra Saronno e Milano Cadorna. Gli interventi di ripristino, complicati dal meteo avverso, sono stati completati alle ore 7.55.

Dalle 8 la situazione è in lenta ripresa ma l’accumulo di ritardi e mezzi cancellati è stato lungo da smaltire.Chi è riuscito a partire ha viaggiato su convogli affollati. A causa dei lavori a Como Borghi, iniziati ieri, per realizzare il nuovo sottopasso pedonale è stato necessario prevedere delle modifiche al servizio ferroviario con alcuni treni che partono o arrivano a Camerlata. La conseguenza è il sovraffollamento ai parcheggi della stazione e nelle immediate vicinanze. Leggi qui il dettaglio delle modifiche.