Affermazione casalinga della Pallacanestro Cantù con Brindisi. I brianzoli si sono imposti contro la formazione pugliese con il punteggio di 75-57. Una gara mai in dubbio, con i padroni di casa sempre in vantaggio contro una squadra che peraltro era scesa in campo lunedì sera in posticipo a Cividale e che si è presentata a Desio sicuramente stanca, considerando gli impegni ravvicinati.

La sfida era il recupero del match saltato una settimana fa, con Brindisi che non era riuscita a raggiungere la Brianza, dopo l’incidente ad un aereo che ha reso impraticabile la pista di Orio al Serio.

I padroni di casa hanno messo le cose in chiaro fin dal primo quarto, conquistato con il punteggio di 20-8 e hanno concesso il bis nel secondo (25-17). Più equilibrata la terza frazione (15-17 per i pugliesi), al pari dell’ultima, con gli ospiti allenati dall’ex Pier Luigi Bucchi che hanno lottato fino all’ultimo e Cantù che comunque non si è fatta sorprendere, mantenendo il vantaggio (15-15 il parziale).

Per i brianzoli i migliori marcatori sono stati Grant Basile (21 punti), Joonas Riismaa (18) e Andrea De Nicolao (9).

Canturini attesi da una nuova sfida interna. Domenica alle 18 è in programma il confronto contro Torino.