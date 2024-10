Disturbi del sonno in aumento per i cittadini svizzeri e i numeri lo confermano. Stando ai dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2022 un terzo della popolazione soffriva di disturbi del sonno, segnando un aumento di 5 punti percentuali dal 1997. Maggiormente colpiti le donne e i giovani dai 15 ai 39 anni. La salute psichica e quella fisica sono strettamente connesse ai disturbi del sonno.

Non a caso, il sonno fa parte dei bisogni fisiologici vitali e se la sua qualità è scarsa, anche la salute fisica e quella mentale possono essere gravemente compromesse. I disturbi del sonno compromettono energia e vitalità, peggiorando la capacità di concentrazione. Un sonno leggero si ripercuote sulla qualità della vita percepita, causando un problema di salute pubblica piuttosto rilevante. Dai dati, inoltre, non si esclude un legame con il rischio di burnout e si registrano più frequenti disturbi del sonno con l’avanzare dell’età. Per ulteriori informazioni consultare l’ufficio federale di statistica.