Non c’è pace per gli abitanti di Civiglio, in seguito al maltempo di ieri per piante pericolanti su un terreno privato è stato necessario chiudere in entrambi i sensi di marcia via Ghislanzoni, la strada provinciale 37 che collega la frazione di Ponzate (comune di Tavernerio) a Civiglio (quartiere di Como). Previsto in mattinata l’intervento di messa in sicurezza ma per gli abitanti finchè non sarà ripristinato il tratto, resta percorribile per raggiungere la città la provinciale 37 in direzione Brunate.

I residenti sono già alle prese da mesi con i disagi legati alla frana dello scorso 15 maggio. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato una variazione di bilancio urgente per stanziare 300mila euro per la progettazione e le opere con l’obiettivo di accelerare i tempi per la riapertura.

Da metà maggio i residenti della frazione alta di Como fanno i conti con i disagi viabilistici. Con la chiusura di un tratto di via Dei Patrioti i tempi di percorrenza si sono inevitabilmente allungati e con la ripartenza delle scuole la situazione in questi giorni è ancora più complicata.