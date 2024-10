Oltre 21milioni di euro destinati alla provincia di Como – all’interno della Missione Lombardia, il piano regionale delle politiche per la casa – per interventi che riguardano la cura del patrimonio, il welfare abitativo e la rigenerazione urbana. Temi al centro dell’incontro nella sede dell’Ufficio Territoriale Regionale di Como tra l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco e i vertici di Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future.