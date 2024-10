Al via il pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes, che per i fedeli si rivela un’occasione per riunirsi nella preghiera e nella solidarietà. Con Unitalsi Lombardia, 500 fedeli hanno raggiunto il santuario di Lourdes, che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità. Tra loro anche 250 pellegrini della diocesi di Como e una quarantina di studenti delle scuole superiori di Como e Morbegno. Il gruppo è guidato dal vescovo comasco, il cardinale Oscar Cantoni, e dai Vescovi di Lodi e Pavia. Il pellegrinaggio è iniziato ieri, mercoledì 8 ottobre, e questa mattina il cardinale Cantoni ha celebrato la Santa Messa internazionale nella chiesa San Pio X. Segue nel pomeriggio il Rosario dalla Grotta. Il vescovo, nell’omelia, ricorda che “A Lourdes siamo facilitati nel togliere ciascuno le nostre maschere e accettiamo di essere umilmente nella nostra vera immagine per quello che realmente siamo, deboli e fragili, ma questo non impedisce a Dio di amarci teneramente e di accoglierci nella nostra povertà”.