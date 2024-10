Caos treni, circolazione ferroviaria in tilt su tutte le linee comasche. Ennesima mattinata di disagi per pendolari e viaggiatori che hanno dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni su tutte le linee ferroviarie che collegano il capoluogo lariano con Milano e la Svizzera.

Diverse le cause che hanno creato variazioni di percorso, ritardi e cancellazioni. Tra queste un “guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Varese e Porto Ceresio che ha richiesto un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete. I ritardi hanno raggiunto i 60 minuti. La conseguenza: treni cancellati e variazioni di percorso sulle due linee transfrontaliere che collegano la Svizzera al capoluogo lariano, in particolare la S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como e la S40 che collega Como-Mendrisio-Varese.

Ma i disagi si sono verificati anche sulle altre tratte che attraversano il territorio comasco. Ritardi sulla tratta Como-Saronno-Milano a causa dell’attesa di un convoglio in arrivo da Como Lago. Sulla linea che collega Como-Molteno-Lecco si sono registrati ritardi a causa di un guasto all’infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana e ancora: ritardi per esigenze di circolazione e sempre ritardi per l’attesa di un convoglio in arrivo da Chiasso si sono verificati sulla tratta transfrontaliera Chiasso-Como-Milano.

Si tratta, come detto, purtroppo dell’ennesima giornata di caos e disagi per pendolari e viaggiatori. Proprio nelle scorse ore sui disservizi sono intervenuti i vertici di Regione Lombardia. “I nostri cittadini non possono continuare a subire i disagi che quotidianamente si verificano sulla nostra rete. Sono assolutamente indignato da questa situazione”, ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che si schiera con i pendolari che ogni giorno utilizzano il treno e subiscono i continui disagi, che hanno reso il mese di settembre “disastroso”, secondo le parole dello stesso assessore ai Trasporti Franco Lucente. Le responsabilità di continui guasti e problemi tecnici sarebbero, secondo il governatore, del gestore della rete, Rete Ferroviaria Italiana. Gli interventi annunciati nel 2019 da Rfi per la riqualificazione della rete ferroviaria sarebbero stati realizzati in questi anni soltanto in minima parte.