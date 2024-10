Intervento dei carabinieri nella tarda serata di ieri a Lomazzo. Un uomo di 57 anni, nonostante il divieto di avvicinamento, si è presentato nell’abitazione di una donna che già lo aveva denunciato. Ubriaco, l’avrebbe insultata suonando con insistenza il campanello e rompendo il citofono. La donna ha chiesto aiuto e sono intervenuti i militari dell’Arma.

Alla vista dei carabinieri, il 57enne è diventato ancora più aggressivo e violento. Portato in caserma, ha continuato a minacciare i carabinieri. E’ stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per aver violato il divieto di avvicinamento.