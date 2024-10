Maltempo e rischio idrogeologico, ricognizione del territorio dall’alto oggi per il prefetto di Como Corrado Conforto Galli. Accompagnato dal comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Michele Donega, il prefetto ha sorvolato le aree a maggiore criticità idrogeologica della provincia a bordo di un velivolo della sezione aerea delle fiamme gialle.

Il sopralluogo è stato deciso per verificare la situazione generale delle aree a maggiore rischio idrogeologico dopo il maltempo dei giorni scorsi. Non sono state evidenziate criticità particolari. Il prefetto ha ringraziato la guardia di finanza per aver permesso l’attività di oggi e per l’impegno quotidiano anche nell’ambito del sistema provinciale di protezione civile.